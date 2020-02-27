أوغلو: سنواصل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن "​مكافحة الإرهاب​ في الداخل والخارج من أولويات ​السياسة​ ​الخارجية التركية​، وسنواصل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في ​سوريا​ والعراق". إضغط للمزيد

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