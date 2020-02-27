الفاتيكان: البابا ألغى مشاركته في قداس بسبب وعكة صحية عابرة

أعلن ​الفاتيكان​ أن ​البابا​ فرنسيس الذي بدا أمس مصابا بزكام، ألغى اليوم مشاركته في قداس لإصابته ب"وعكة صحية عابرة".

وصباح اليوم أحيا البابا القداس ككل صباح في الكنيسة الصغيرة حيث يقيم، ثم استقبل في جلسة خاصة هيئة "غلوبال كاثوليك كلايمت موفمنت" التي تتعاون مع الكنيسة حول مواضيع الحفاظ على كوكب الأرض.