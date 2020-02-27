أردوغان: سير الأحداث في إدلب بدأ يتغير لصالحنا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "استشهاد 3 جنود من الجيش التركي في إدلب، وكبّدنا النظام السوري خسائر فادحة ردّا على ذلك"، مشيرا الى أنه "لولا دعم روسيا وإيران لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن"، ومعتبرا أن "سير الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالحنا، بعد أن قلبنا مسار الأحداث في ليبيا، حيث كان في السابق لصالح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب".
ولفت أردوغان، في تصريح، إلى أن "اللقاءات مع الروس مستمرة بشأن إدلب و تركيا موجودة في إدلب وفقا لاتفاقية أضنة".
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