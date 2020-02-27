نصر خلال إطلاق اعمال باخرة التنقيب: هيئة البترول قامت بكل المهام

لفت رئيس هيئة قطاع النفط وليد نصر، خلال إطلاق اعمال باخرة التنقيب عن النفط في البلوك رقم 4، الى "أننا بدأنا العمل في العام 2013 واطلقنا ​الدورة​ الاولى للتراخيص ثم اعددنا القوانين والمراسيم اللازمة، الا اننا لم نستطع ان نلزِّم الا في اول جلسة للحكومة الاولى في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، لنعود ونطلق دورة التراخيص من جديد ولزمنا البلوكين رقم 4 و9 للكونسورتيوم المؤلف من ​توتال​ وايني ونوفاتك. وبدأنا العمل مع هذه الشركات في اول خطة للاستكشاف التي وافقت عليها الهيئة و​وزارة الطاقة​ وتمت كل التحضيرات الادارية والتراخيص والامور اللوجستية حتى تمكنا من الوصول الى هذا ​النهار​"، مشيرا الى أن "هيئة البترول قامت بكل المهام التي كان عليها القيام بها وكان هناك تعاون كبير من كل الوزارات والجهات المعنية. اليوم نحن في موقع البئر وفوقها مباشرة وسيتم الحفر بعد يومين كي نصل الى 4100 متر من سطح ​المياه​".

وأكد أنه "سيكون هناك ممثلون عن الهيئة و​الجيش اللبناني​ و​الامن العام​ و​الجمارك​ موجودين على ​السفينة​ كي نتابع جميعاً اعمال الحفر بشكل يومي. كما ان شركة توتال ستقدم تقريرا يوميا الى هيئة البترول عن عملية الحفر وكيفية اتمامها ونتائجها. ونحن بالطبع سنبلغ معالي الوزير الذي سيبلغكم بدوره بكل النتائج يوميا، على امل ان تكون النتيجة جيدة".

وأوضح "أننا أجرينا مسحا جيولوجيا كاملا لكل البحر اللبناني ولكن تأكيد هذا المسح يتم من خلال هذه البئر باعتبارها الاولى. وغرفة الداتا في وزارة الطاقة اصبحت مجهزة وكاملة بكل الداتا والبرامج، وسنقوم بعملنا في الاشهر المقبلة لمواكبة الشركة في العمل"، معربا عن أمله بأن "تكون النتيجة ايجابية كي نحفر اباراً مستقبلية في البلوك رقم 4، كما اننا نقوم بالتحضيرات نفسها للبلوك رقم 9 وان شاء الله نحفر فيها في خلال هذه ​السنة​ حيث اننا نقوم حاليا بتحديد موقع البئر واجراء التحضيرات اللوجستية اللازمة".