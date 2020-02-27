مستشفى سان لويس جونية: لا وجود لحالة كورونا لدينا

أعلنت إدارة ​مستشفى سان لويس​ – ​جونية​، في بيان، انه "بعد أن سرت ​شائعات​ أثارت حالة من الهلع في المنطقة عن وجود إصابة ب​فيروس كورونا​، تنفي الإدارة الخبر الكاذب والإشاعات التي يتم تداولها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن وجود حالة كورونا في المستشفى"، مؤكدة أنها "تعمل على استقبال المرضى بشكل طبيعي على مدار الساعة في قسم الطوارئ وكافة الأقسام، وقد اتخذت المستشفى كباقي ​المستشفيات​، التدابير اللازمة لحماية المرضى والمواطنين"، داعية "الجميع عدم الانجرار خلف الشائعات".

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