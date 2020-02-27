عزالدين: الحكومة بحاجة لأمر وطني يجمع عليه الكل لمعالجة الدين العام

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين على "اهمية الدور الذي يقوم به قادة الأجهزة في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الجنوب". وأمل أن "يكون النفط والغاز متوفرا في المياه الاقليمية اللبنانية من أجل إيجاد مخارج ماليه في المستقبل لمعالجة الوضع الاقتصادي المتفاقم الذي يعشيه لبنان، والذي بات اليوم أمرا صعبا للغاية"، لافتا إلى أن "الحكومة اللبنانية الحاليه تحتاج إلى أمر وطني يجمع عليه الجميع لمعالجة ما يتعلق بالدين العام وهيكلته، أو في ما يتعلق باليوروبوند والوضع الاقتصادي العام".
واعتبر أن "وزارة الصحة تقوم باجراءات ضمن المعايير الدولية فيما يخص مرض الكورونا، وأن الحالات الموجودة لا زالت بسيطة وقليلة جدا ولا داعي للهلع"، آسفاً "لمحاولة البعض تسيس المرض، علما أننا في غنى عن هذه اللغة التي لا تليق لا بالتنشئة الوطنية لهذا البلد، ولا بالقيم التي نؤمن بها جميعا".
جاءت تصريحات عز الدين بعد زيارته قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لمنطقة الجنوب في مكاتبهم بمدينة صيدا، ومحافظ منطقة الجنوب منصور ضو في مكتبه بالسرايا الحكومية في مدينة صيدا، حيث جرى البحث في الأوضاع في لبنان بشكل عام، وفي الجنوب بشكل خاص، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون واستمرار اللقاءات لمعالجة الامور التي تتعلق بالشأن الحياتي للناس، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
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