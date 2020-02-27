ردّ أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على النائب ​إدي معلوف​، شاكراً اياه على "مقاربتك الهادئة وشكراً لأنك أظهرت وقائع مكتوبة للسيدة الوزيرة لم تقرأها"، موضحاً إن "محطة ​سلعاتا​ تواجهها معضلة بيئية ورفض من ​البلدية​ وصعوبة الربط بما يرتب كلفة إضافية لكن الأهم لماذا أهمل العرض الكويتي ؟ ولو قُبل لكم كنا وفرنا على البلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن للنائب معلوف: شكراً لأنك أظهرت وقائع مكتوبة للسيدة الوزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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