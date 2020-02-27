محكمة الجنايات تصدر حكمها بجريمة عشقوت في 31 آذار

ختمت ​محكمة الجنايات​ في ​جبل لبنان​ برئاسة القاضي محمد مرتضى وحضور ممثلة ​النيابة العامة​ القاضية نازك الخطيب محاكمة المتهم بقتل اربعة اشخاص في ​جريمة عشقوت​، بعد ان ترافع وكيل الادعاء المحامي جورج الخوري وطلب انزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه و ترافع وكيل المتهم المحامي باسكال ابو فاضل و طلب منحه الاسباب التخفيفية. وحددت المحكمة تاريخ 31/3/2020 لاصدار الحكم.

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