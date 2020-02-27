الدفاع المدني: نثر الرمال في البريج، وإخماد مستوعب بكركول الدروز

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصرها عملت على تأمين ​السلامة المرورية​ ونثر الرمال بعد تسرب الزيوت على طريق عام ​البريج​ - جبيل . كما وقامت بإطفاء حريق شب في مستوعبات ​النفايات​ في كركول ​الدروز​ . إضغط للمزيد

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