أبو سليمان: قانون الإثراء غير المشروع لا يساعد على مكافحة الفساد

أشار الوزير السابق ​كميل أبو سليمان​ إلى أنه "تنفيذا للوعد الذي أطلقه لدى تقديمه تصريحا للمجلس الدستوري، عقب تسلمه مهامه الوزارية، فإن مكتب التدقيق العالمي EY يقوم بمراجعة حساباته ومداخيله ومصاريفه هو وزوجته خلال فترة توليه مهامه الوزارية والتأكد من مصادرها".

كما جدد تأكيده "أن قانون الإثراء غير المشروع لا يساعد أبدا على مكافحة الفساد،وأنه يجب إعادة النظر في أحكامه، إذ أن الشروط التي ينص عليها تشكل معوقات أمام تقديم الشكاوى".

وشدد خلال زيارته رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي ​طنوس مشلب​، حيث وضع بين يديه تصريحا عن أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة عملا بقانون الاثراء غير المشروع. على أن "التصريح الذي يقدم إلى المجلس الدستوري لا يمكن من التدقيق الفعلي في مصدر الايرادات وغير مجد من الناحية العملية".