أشار الوزير السابق كميل أبو سليمان إلى أنه "تنفيذا للوعد الذي أطلقه لدى تقديمه تصريحا للمجلس الدستوري، عقب تسلمه مهامه الوزارية، فإن مكتب التدقيق العالمي EY يقوم بمراجعة حساباته ومداخيله ومصاريفه هو وزوجته خلال فترة توليه مهامه الوزارية والتأكد من مصادرها".
كما جدد تأكيده "أن قانون الإثراء غير المشروع لا يساعد أبدا على مكافحة الفساد،وأنه يجب إعادة النظر في أحكامه، إذ أن الشروط التي ينص عليها تشكل معوقات أمام تقديم الشكاوى".
وشدد خلال زيارته رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، حيث وضع بين يديه تصريحا عن أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة عملا بقانون الاثراء غير المشروع. على أن "التصريح الذي يقدم إلى المجلس الدستوري لا يمكن من التدقيق الفعلي في مصدر الايرادات وغير مجد من الناحية العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: قانون الإثراء غير المشروع لا يساعد على مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.