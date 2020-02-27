قوى الأمن: توقيف مروّج مادة السالفيا بعد مطاردته في بلدة الطيبة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، انه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخص بتعاطي وترويج مادة السالفيا في بلدة الطيبة بمرجعيون ومحيطها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه المفرزة وبفعل المراقبة المستمرة جرى تحديد مكان تواجده، وبعد مطاردة استمرت لحوالي الساعة تم توقيفه في أحد البساتين مختبئ داخل سيارته وشقيقه كان برفقته وهما المدعوين (أ.ق) مواليد 1995، لبناني، و(ع.ق) مواليد 1992، لبناني، وضبط بحوزتهما 12 مظروفا بداخلها مادة السالفيا، علبة ورق لفّ، وهاتف خليوي".
هذا وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما بناء لإشارة القضاء المختص.
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