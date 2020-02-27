شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين دراسياً بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة جنوب سيناء، احتفالية، لتكريم عدداً من الطلاب المتفوقين في النصف الدراسي الأول التابعين لإدارة شرم الشيخ التعليمية والمعاهد الأزهرية ومديري بعض المدارس والمتوفقين في مختلف المجالات، والتي تنظمها أمانة الإعلام بالمحافظة، بالتعاون مع نادي شرم الشيخ الرياضي، تحت رعاية وحضور جيفارا محمد الجافي، أمين الحزب بالمحافظة.

وشارك في الاحتفالية، حسين موسي أمين شئون القبائل العربية بالمحافظة، ومرفت عنبر أمينة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، ومحمد الديناري أمين الإعلام بالمحافظة، وعددًا من قيادات التربية والتعليم، والمهتمين بالعملية التعليمية ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن بمدينه شرم الشيخ.

وبدأت الفاعلية بالسلام الجمهوري، تلها آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد علي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وقدم جيفارا محمد الجافي، أمين الحزب المحافظة، الشكر والتقدير لأمانة إعلام الحزب بالمحافظة على تلك الفاعلية الكبيرة ودعوة هذا العدد الكبير من اهالي شرم الشيخ للحضور وتكريم الطلبة المتفوقين تشجيعاً للتلاميذ ودعماً للعملية التعليمية.

ومن جانبه، قال غريب الحريري الأمين المساعد لإعلام المحافظة، أن الحزب يدعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، وكافة المجالات، وأن أبواب الحزب مفتوحة أمام أصحاب الفكر والمتميزين علميًا وثقافيًا".

وأشار "الحريري"، خلال كلمته، إلى استمرار تلك المبادرة بالذهاب للمتفوقين بالوديان وقرية الرويسات لتقديم شهادات التقدير والهدايا نظرا لتفوقهم الدراسي، مشيرا إلى جمع عدد اخر من أسماء المتفوقين خلال الايام القادمة على مستوى إدارة شرم الشيخ التعليمية، ومدن المحافظة للتكريم، على مراحل مختلفة تشجيعاً من أمانة الإعلام والحزب لهم وذويهم.

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وكرّم الحزب عددًا من المهتمين بالعملية التعليمية بمدينه شرم الشيخ، خلال الفاعلية كما كرّم محمد مرسي مدير مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة شرم الشيخ، وعدد من مديري المدارس، جيل أكتوبر الابتدائية والإعدادية والفيروز وشرم الرسمية للغات والمعهد الأزهري، الذين عبروا عن سعادتهم بتسليط الضوء على إنجازات أبنائهم، الطلبة ورفع روحهم المعنوية.

وقدم الحزب خلال الفاعلية شهادات تقدير وهدايا للطلاب والطالبات المتفوقين ووعد السفير وجدي سعد رئيس مجلس ادارة قرية الدولفين بتقديم يوم ترفيهي للطلبة المتفوقين دعما للمبادرة وأولياء الامور، ودعما للعملية التعليمية برمتها.

يأتي هذا تماشيا مع رؤية واستراتيجية حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في تقديم الدعم وتشجيع الطلبة ودعم العملية التعليمية.