شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان يلتقى وزير الآثار لتنسيق الزيارات الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الخميس، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمقر اللجنة، وذلك للتنسيق بشأن بعض الأمور الخاصة بعمل اللجنة والمرتبطة بوزارة السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق ببعض الزيارات الميدانية التي تجهز اللجنة للقيام بها خلال الفترة القادمة.

وقال محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللقاء مع وزير السياحة والآثار كان لقاء وديا، ولم يكن بترتيب مسبق، موضحا أن الوزير كان متواجدا في مجلس النواب ولديه بعض اللقاءات، وعندما علم بوجوده طلب مقابلته للتنسيق بشأن بعض الموضوعات.

وأشار "شعبان"، إلى أنه تناقش مع وزير السياحة والآثار في أمور تخص بعض الزيارات الميدانية التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة القادمة، للتنسيق بشأن هذه الزيارات، والوقوف على بعض الاستعدادات التي تتم في المتاحف مثل متحف الحضارة، خاصة أن اللجنة تنتوى القيام بزيارة ميدانية للمتحف، وعند تحديد أي مواعيد للزيارات سيعلن عنها من قبل اللجنة.

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وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أوصت خلال اجتماع لها الأسبوع الجارى، بتشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، لمراقبة كل الكتب فى الأسواق ومراجعة كل ما يتم تداوله فى الأسواق والمكتبات، للإبلاغ عن أى محتوى مُخرب، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن تداول قصص الأطفال التى تحث على العنف والإرهاب، وأكدت اللجنة على مسئولية المجلس الأعلى للإعلام وسلطته في مراقبة الكتب المتداولة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام.