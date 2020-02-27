منتخب أقل من 20 سنة “يتأهل” إلى نصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد فوزه اليوم، الخميس، بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 9 أهداف مقابل 8 في المباراة التي جمعته بالمنتخب الليبي لحساب دور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة، التي احتضنها على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، بمدينة الرياض بنتيجة التعادل من دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الحظ الترجيحية، التي رجحت كفة “أشبال الأطلس”.

يشار إلى أن منافسات كأس العرب لأقل من 20 سنة تجرى أطوارها بالمملكة العربية السعودية إلى غاية 5 مارس المقبل.