تكريم الجم والعماري بحضور “Tv 5” ونجوم عرب

يكرم مهرجان مكناس للدراما التلفزية، في دورته المقبلة، المنظمة من 6 إلى 11 مارس المقبل، الفنانين، محمد الجم، ومليكة العمري، بحضور قناة “تي في 5 موند”، الرائدة في ميدان الدراما، وفنانون عرب في مقدمتهم المصري، أحمد عبد العزيز.

وتعرض طوال أيام المهرجان 9 أفلام، و12 مسلسلا، ينتمون لصنف الدراما الاجتماعية، التي تتناول قضايا جديدة، فيما تعرض قناة “تي في 5 موند” إنتاجات متنوعة في الميدان الدرامي.

وتعرف الدورة التاسعة من المهرجان، إقامة كتابة السيناريو بشراكة مع مهرجان لاروشيل للدراما التلفزية في فرنسا، وسفارة فرنسا بالمغرب.

ويعرف مهرجان مكناس للدراما التلفزية، مشاركة دول عديدة، منها من تشارك لأول مرة في هذا الحدث، كسويسرا، والسعودية، فيما تتكرر مشاركة الإمارات، وفرنسا، ومصر، وكندا، وألمانيا، والأردن، والكويت، ولبنان.

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