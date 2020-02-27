الفنانة فاتي جمالي بعد التحقيق معها: أنا مشتكية في ملف “حمزة مون بيبي”

يبدو أن مسلسل “حمزة مون بببي” ما زال طويلا، حيث شهد الملف المثير للجدل، تطورات جديدة من شأنها أن تطيل عمره، بعدما شغل الرأي العام الوطني منذ أشهر.

وكانت عدسات الصحافة تترصد ظهور أحد أطراف ملف حمزة مون بيبي، الذين يواجهون عائشة عياش، التي لايزال التحقيق معها متواصلا في مقر الفرقة الوطنية في الدارالبيضاء، بينما فوجئ الصحافيون بخروج شخصية لم يكن متوقعا أن تكون لها علاقة بالملف المذكور، وهي الفنانة فاتي جمالي.

ولم يسبق لجمالي أن ذكرت في التسريبات، التي تحصل عليها الصحافة، لتؤكد في تصريحها أنها قدمت شكاية كونها متضررة، رافضة أن تؤكد، أو تنفي فرضية مواجهتها مع عائشة عياش.

ظهور جمالي في القضية، على الرغم من تأكيدها أنها مشتكية، إلا أن التشكيك طال روايتها من طرف رواد مواقع التواصل، متسائلين بطريقة استنكارية عن سبب عدم حديثها سابقا عن خطوة توجهها للقضاء ضد الحساب، وطارحين فرضية ادعاء المتهمة عائشة عياش لوجود علاقة لفاتي جمالي بالموضوع.

وباشرت الفرقة الوطنية التحقيق مع عائشة عياش بعد تسلمها بالمغرب، إثر القبض عليها بالإمارات نتيجة مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية في حقها، لوجود اتهامات كثيرة ضدها في ملف “حمزة مون بيبي”.