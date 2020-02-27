الحكومة تتوعد ناشري الأخبار الكاذبة حول “كورونا”: ستتم متابعة أصحابها مباشرة للمس بأمن المغاربة

وسط حالة التأهب لرصد أي تسلل لفيروس كورونا للمغرب، بعدما سجلت دول الجوار حالات إصابة به، توعدت الحكومة ناشري الأخبار الكاذبة التي تثير الرعب في نفوس المغاربة والمرتبطة بهذا الفيروس المستجد.
ودعا الحسن عبيابة، الناطق الريمي باسم الحكومة، في ندوته اليوم الخميس، إلى توخي الحذر والحيطة في نشر الأخبار، خصوصا فيما يتعلق بكورونا.
وتوعد عبيابة ناشري الأخبار الكاذبة حول وضعية هذا الفيروس بالمغرب، وقال إن “أي أخبار كاذبة تثير الرعب وسط المغاربة ستتم متابعة أصحابها مباشرة لأنها تمس أمن المغاربة”، مضيفا أن “هذا الوباء يجتاح العالم ولكن لا يجب أن ننشر أخبارا تثير الذعر بالكذب”.
وكانت مصالح الأمن، قد أوقفت أمس الأربعاء، شخصا في تطوان، كان قد ادعى تسجيل حالات إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما نشر حالة رعب وسط الساكنة.
وتسابق الحكومة المغربية الزمن، للكشف عن أي حالة يشتبه في حملها لفيروس كورونا المستجد، كيث وصلت حصيلة المشتبه في حملهم للفيروس 19 شخصا إلى حدود اليوم الخميس، وكشفت التحاليل المخبرية بعد خضوهم للمراقبة الطبية، أنهم لا يحملون فيروس كورونا.
وللتصدي لكورونا، أحدث المغرب لجنة عليا خاصة للرصد والمراقبة، تتابع تطورات الموضوع عن كثب تضم مختلف المتدخلين، مدنيين وعسكريين، كما تشكلت لجنة تقنية من خبراء وباحثين متخصصين في مجال الفيرولوجيا، تتابع كل ما يخص الجانب الطبي والتقني وتطور الفيروس.
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