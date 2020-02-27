بعد تقديم ملتمس للإتحاد الإسباني.. فالنسيا يسارع الزمن لضم مدافع “الأسود”

يسارع مسؤولو فريق فالنسيا الإسباني الزمن للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ضم المدافع الدولي زهير فضال، المحترف بفريق ريال بيتيس الأندلسي.

وكشفت صحيفة “سوبر ديبورتي” الإسبانية، أن المفاوضات بين الطرفين قطعت أشواطا مهمة وأن الفريق الفالنسي يرغب في إنهاء جميع الترتيبات لكسب الوقت وتسجيل اللاعب مباشرة بعد الحصول على ترخيص من الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

وشدد المصدر ذاته على كون فريق فالنسيا ينتظر موافقة الجهاز المسؤول عن تسيير الشأن الكروي بإسبانيا في غضون اليومين المقبلين لتعزيز خط دفاعه، بعد الإصابة البليغة التي ألمت بمدافعه الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، والتي ستغيبه لفترة طويلة.