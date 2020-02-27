مضرب عن الطعام لمدة 24 يوما.. قاضي جنايات طنجة يقنع متهما بالعدول عن قراره

تمكن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية طنجة، أول أمس الثلاثاء، من إقناع شخص متابع في ملف يتعلق بشبكة للهجرة غير النظامية، بالعدول عن الإضراب عن الطعام، بعدما كان قد دخل فيه، قبل 24 يوما.

وأكد المتهم “ع.ا”، المنحدر من بني ملال، الذي كان يتحدث أمام القاضي بصعوبة، بسبب وضعه الصحي المتأزم، أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، معتبرا أنه ضحية أشخاص أقحموه في ملف ليس لديه دراية به.

وتفاعل رئيس الغرفة بإيجابية مع حالة المتهم المذكور، ووجه إليه القول: “ستحصل على براءتك في حالة عدم توفر دلائل تثبت تورطك في الملف”.

وتقدم أحد المحامين بشكل تطوعي لمؤازرة المتهم، حينما كان القاضي يأمر بتعيين محام له في إطار المساعدة القضائية.