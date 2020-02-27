فيروس كورونا يصيب مساعدة الرئيس الإيراني 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت مساعدة الرئيس الإيرانيّ لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد، في وقت أعلن مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور ارتفاع ضحايا كورونا ببلاده لـ26 وفاة و245 إصابةـ بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكدت المستشارة الإعلامية لابتكار، فريبا ابتهاج، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إصابة ابتكار، موضحة أن جميع أفراد فريق مساعدة الرئيس أجروا فحوصات للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، وستظهر النتائج السبت.

وفي إطار ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس، انتقلت العدوى إلى نائب في البرلمان ومسؤولين آخرين.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.