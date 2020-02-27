طمرة: تسريح يوسف مجدوب من تركيا بكفالة مالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت المحكمة التركية، اليوم الخميس، تسريح يوسف مجدوب من طمرة بكفالة مالية قدرها 3500 دولار، وبذلك تنتهي محاكمة الشاب الذي تم اعتقاله قرابة الشهر في تركيا بمزاعم محاولة الاعتداء على شرطي تركي.
وأطلق سراح المجدوب بموجب حكم قضائي صدر عن محكمة تركية يوم الإثنين الأسبوع الماضي، فيما فرض عليه الإقامة الجبرية حتى تاريخ 16 أيار/ مايو المقبل.
وأكد عم الشاب، منصور مجدوب أن "تسريح يوسف من تركيا جاء استجابة للطلب الذي كانت قد قدمته المحامية يلديز كادينيز لتسريحه وعودته للبلاد".
وتابع: "حول التساؤلات التي تدور حول قضية يوسف فإن قرار الإفراج جاء بناء على الإجراءات القضائية المتبعة في تركيا، حيث كان كل من المحامية والقضاء التركي فقط وراء هذا القرار".
وكانت عائلة مجدوب قد شددت على أن " لائحة الاتهام التي وجهها الادعاء التركي ضد مجدوب باطلة".
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