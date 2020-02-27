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الإمارات تُعلق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية

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قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات ، تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28/2/2020 وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الزامية استخدام وثيقه جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وتم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقته وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.

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