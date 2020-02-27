شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 5 حالات في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ٢٠١٩ (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران، لتصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (٥) حالات حتى تاريخ اليوم وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولاتوجد أي وفيات.

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