شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان : الحالة الثالثة المصابة بـ«كورنا» لشخص إيراني والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وهي لشخص إيراني من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من الجاري.
وتم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة. وهو حاليا موجود في غرفة العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالته مستقرة.
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