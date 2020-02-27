اردوغان يندد ب "مجازر" ترتكب بحق المسلمين في الهند

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس ب"المجازر" التي يرتكبها الهندوس حسب قوله بحق المسلمين في الهند حيث أسفرت أعمال عنف عن مقتل 33 شخصاً في نيودلهي في الأيام الأخيرة.

وأعلن اردوغان، الذي يقدم نفسه كمدافع عن المسلمين حول العالم، خلال خطاب في أنقرة "اليوم، باتت الهند بلداً تنتشر فيه المجازر. أي مجازر؟ مجازر بحق المسلمين، ويرتكبها الهندوس".