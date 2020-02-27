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الصحة اللبنانية تعلن تسجيل ثالث حالة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل ثالث حالة كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الشخص المصاب إيراني الجنسية من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط/فبراير الجاري".

وأضاف البيان: "تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة، وهو موجود حالياً في غرفة العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

وأشارت الوزارة إلى أن حالة المصاب مستقرة، وناشدت جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.

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