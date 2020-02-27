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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتر الأوضاع في أحور أبين والحزام يحاصر اللواء 111 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تحاصر قوة من الحزام الأمني والتدخل السريع، افراد اللواء 111 مشاة وقوات الأمن الخاصة وذلك منذ يوم أمس للمطالبة بتسليم قتلة محمد الهامل، الذي لقي مصرعه متأثراً بإصابة بليغة إثر إشتباكات مسلحة مع ميليشيا العوبان .
وبحسب صحيفة عدن تايم، فقد نجحت وساطة حكومية وقبلية اليوم في إقناع أفراد الحزام الأمني والتدخل السريع والقبائل من الانسحاب من محيط المجمع الحكومي الذي ترابط فيه قيادة وأفراد اللواء 111 مشاة والقوات الخاصة وفك الحصار وذلك خلال صلح مدته خمسة أيام يتم فيها بحث وتداول الأمور التي استجدت يوم أمس واليوم حتى يتم الخروج بحلول ترضي جميع أطراف النزاع والخلاف .
وطالب سكان محليون بمدينة احور محافظ ابين اللواء الركن ابوبكر حسين الفضلي باخلا المجمع الحكومي من قيادة وأفراد اللواء 111 مشاه وقيادة القوات الخاصة من مبنى المجمع الحكومي منذ أن استولت عليه قيادة اللواء 111 مشاه وحولته من مبنى حكومي يؤدي وظيفته في خدمة المواطنين إلى ثكنة عسكرية اصبحت تشكل مصدر غلق للسكان المحليون من سكان مدينة احور كون مبنى المجمع الحكومي يتوسط قلب مدينة احور .
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