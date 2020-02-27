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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي : الشعوب هي من تقرر مصائرها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن الشعوب هي من تقرر مصائرها .
وذكر الجعدي في تغريدة له بتويتر، "الشعوب هي من تقرر مصائرها وهي من تحدد خارطة أوطانها ، ولا ترتبط قضاياها المصيرية بجرة قلم او مسودة قرار" .
جاء ذلك في رده على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر أمس وأكد على وحدة اليمن .
واستدرك "ولكنها مرتبطة بإرادة الشعوب ذاتها وبروحها الحية المقاومة لكل أشكال القهر والتغييب ، ومن دماء شهدائها الغالية ترسم حدودها ولون علمها ونشيدها الوطني" .
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