شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي : الشعوب هي من تقرر مصائرها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن الشعوب هي من تقرر مصائرها .

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وذكر الجعدي في تغريدة له بتويتر، "الشعوب هي من تقرر مصائرها وهي من تحدد خارطة أوطانها ، ولا ترتبط قضاياها المصيرية بجرة قلم او مسودة قرار" .

جاء ذلك في رده على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر أمس وأكد على وحدة اليمن .

واستدرك "ولكنها مرتبطة بإرادة الشعوب ذاتها وبروحها الحية المقاومة لكل أشكال القهر والتغييب ، ومن دماء شهدائها الغالية ترسم حدودها ولون علمها ونشيدها الوطني" .