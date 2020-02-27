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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب سوري: أردوغان لايهتم بمقتل الجنود الاتراك ومستمر في سياسته الاحتلالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
كتبت- أماني عزام
قال ملفان رسول، الكاتب والإعلامي السوري، إن أردوغان اتبع سياسيات كلاسيكية استبدادية تجاه سوريا منذ بداية الأزمة السورية، لافتًا إلى أن الدولة التركية كانت الراعي الرسمي للجماعات الإرهابية التكفيرية لتدمير الوطن السوري بكافة مكوناته.
وأشار "رسول" في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن أردوغان استغل المجموعات الإرهابية التكفيرية من جبهة النصرة وداعش وأصبح الممول الرئيسي لهذه الجماعات.
ولفت الكاتب والإعلامي السوري، إلى أن طموح أردوغان ذهب أدراج الرياح بعد أن اصطدم بجدار الممانعة الدولية التي رفضت سياسة أردوغان التوسعية وأبت أن يتولى الرئيس التركي مصدر الريادة.
وأكد أن مقتل الجنود الأتراك في سوريا لايعني أردوغان بشئ الذي يصمم على سياسته الاحتلالية، لافتًا إلى أن تركيا ضحت بكل مكونات شعبها وارتكبت مجازر بشعة في حق الأكراد والأرمن ولكنه سيخرج من إدلب آجلًا أو عاجلًا.
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