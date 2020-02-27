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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الأركان الأمريكي : روسيا والصين تقوضان تفوقنا العسكري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارب ميلي عن "تقويض تفوق الولايات المتحدة العسكري".
وقال في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الأمريكي "إن الجيش الأمريكي يظل قادرا على الدفاع عن الولايات المتحدة ومساندة الحلفاء خلال الحرب مع أي عدو محتمل.
لكنه أشار إلى "تقويض تفوقنا"، وذلك لأن "الصين وروسيا تعززان إمكانياتهما العسكرية لكي تتغلبا على الولايات المتحدة وحلفائها وتمدا نفوذهما إلى أنحاء العالم كافة".
وكان السفير أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، قد أكد أن روسيا لا تسعى إلى تحقيق التفوق العسكري، ولكنها تحرص على تعزيز قواتها المسلحة التي تمثل عاملا هاما في حفظ الأمن الدولي.
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