بعد تعليق التأشيرات.. "غرفة السياحة" تكشف مصير أموال المعتمرين الحاجزين للعمرة

آثار كبيرة جاءت بعد قرار المملكة العربية السعودية والخاصة ببتعليق تأشيرات المعتمرين، لحين اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورون.

قرار السعودية

واتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات وقائية مؤقتة للحد من تفشى انتشار فيروس كورونا، ومحاصرته والقضاء عليه، مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، وهذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وأهمها تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف أو السياحة.

مصير أموال المواطنين الحاجزين

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن مصير أموال المواطنين الحاجزين لتأشيرات العمرة، بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الحقوق محفوظة

وقال "السيسي" في تصريحات لموقع "مصراوي"، اليوم الخميس، إن حقوق المعتمرين محفوظة لدى شركات السياحة التي حجزوا من خلالها البرنامج، دون قلق أو خوف نهائيا.

تعليق التأشيرات

وأضاف: "تعليق التأشيرات وإيقاف الرحلات أمـر مؤقت، نتمنى أن يعود العمل مرة أخرى في القريب العاجل، وحق المواطنين محفوظ بنفس السعر والتفاصيل دون زيادة أو أي أعباء مالية أخرى".

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وتابع نائب رئيس غرفة السياحة: "لو أراد المواطن استرداد المبلغ فلن ترفض الشركة ذلك إذا لم تحول مبلغ الحجز للمملكة أو شركة الطيران، لكن عملية استرداد المبلغ يستغرق بعض الوقت".

قرار الخارجية السعودية

وأشاد السيسي بقرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب فيروس كورونا، لحماية المعتمرين القادمين إلى المملكة والمواطنين المقيمين.

وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى الآن تخطى 300 ألف معتمر.

كان مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر، شكل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقا من حرصها على سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

تعليق دخول الأجانب

كانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.