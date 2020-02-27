جريصاتي: إنطلاق التنقيب عن الغاز هي لحظة تاريخية وثقها البعض بمواقف تافهة وصادمة

لفت مستشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الرئيس عون أعطى إشارة الإنطلاق للتنقيب عن ​الغاز​ في قعر بحرنا، وسواه وثّق هذه اللحظة التاريخيّة والمنقذة لنا ولأجيالنا بمواقف تافهة وصادمة، كأنّها صدى لما قاله يومًا سفهاء حاقدون: "لن ندع عون وباسيل (رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل) يحقّقان ​الكهرباء​ واستخراج الغاز ل​لبنان​". برسم ​الشعب اللبناني​".

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