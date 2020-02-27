أعلن عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "اللجنة الفرعية تنهي دراسة قانون الاثراء غير المشروع وتعديلاته". وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن اللجنة الفرعية "تعلّق ٣ مواد لاعادة الصياغة على ان تباشر الاربعاء المقبل بمناقشة اقتراحات قوانين رفع ​السرية المصرفية​ واستعادة ​الأموال المنهوبة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: اللجنة الفرعية تنهي دراسة قانون الاثراء غير المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.