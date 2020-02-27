الجيش: زوارق اسرائيلية خرقت المياه الاقليمية مقابل رأس الناقورة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، عن "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 26/2/2020 الساعة 3.48 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 240 متراً، ولمدة 9 دقائق، وعند الساعة 20.15 خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 90 متراً، ولمدة 10 دقائق، ووعند الساعة 20.45 خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 90متراً، ولمدة 8 دقائق، وعند الساعة 21.40 خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 100 متراً، ولمدة 5 دقائق، حيث أقدم عناصره على اطلاق عدّة رشقات نارية باتجاه المياه الإقليمية".
ولفتت المديرية الى انه "يجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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