نقيب المحامين لطالبي الانتساب للنقابة: كونوا شجعان بإحقاق حقوق المستضعفين فهم بحاجة للأمل

أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​، خلال حفل قسم اليمين لطالبي الانتساب ل​نقابة المحامين​ في ​بيروت​، انه "يجب عليكم تداول قسم اليمين مراراً، وجعله ك​الصلاة​ يردد كل يوم، ولو همسة او تمتمة، ويكون ذلك تأكيد على قدسية معاني كل كلمة من كلماته"، موضحاً ان "اليوم هو يوم فرح وعز للجميع، ومن الواجب ان الفت انتباهكم الى انه في هذه اللحظة التاريخية يجب عليكم الانتباه لحجم المسؤولية الكبيرة التي وقعت على عاتقكم، وقسم اليمين ليس وثيقة مرور الى وظيفة معينة او منبر او مرافعة بل هو مسؤولية ورسالة وامانة على القيم الانسانية وهو تعهد ووعد وصدق مع الذات ومع الاخرين وانتقال من موقع لأخر".

ولفت خلف، الى ان "اليوم ابتدأت معركة حقيقية في مصارعة الظلم والتخلف والتطلع الى بناء ​لبنان​ العدالة والقيم والاخلاق، وكل ذلك يحتم عليكم ان تعرفوا واجباتكم تجاه انفسكم واتجاه الوطن، فقوموا بما يليه عليكم ضميركم ووجدانكم قولا وفعلاً وحافظوا على قيمة الشرف في كل خطوة، وكونوا شجعان بإحقاق حقوق المستضعفين فهم بحاجة للأمل والرجاء ولا تخافوا من قول كلمة الحق بوجه الاقوياء ولكن اياكم والغرور، وكونوا احرار في اقوالكم وفي امتنعاكم عن ما يجب عدم قوله وخاصة ارار مهنتكم".