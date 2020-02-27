قائد الجيش يستقبل سفيرة شؤون المرأة والسلام والأمن باحثاً معها علاقات التعاون

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، سفيرة شؤون ​المرأة​ و​السلام​ و​الأمن​ السيدة Jacqueline O’Neill ترافقها ​السفيرة الكندية​ في ​لبنان​ السيدة Emmanuelle Lamoureux والملحق العسكري الكندي في لبنان المقدم David JONES، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. إضغط للمزيد

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