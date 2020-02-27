الجيش: تدابير رماية مدفعية تجريبية في جرود ميروبا والعاقورة في 28/2/2020

اعلنت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​، في بيان، ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 28/2/2020 اعتباراً من ​الساعة​ 6.00 وحتى الانتهاء، بإجراء رماية مدفعية تجريبية في جرود ​ميروبا​ و​العاقورة​"، داعية المواطنين "عدم الاقتراب من البقعتين المذكورتين في أثناء تنفيذ الرماية".

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