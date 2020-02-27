رامبلنغ من بعلبك: الأوضاع الاقتصادية صعبة والمملكة المتحدة تقدم المزيد من الدعم

شدد ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، خلال زيارته المشاريع الممولة من ​المملكة المتحدة​ في ​بعلبك​، على "دعم ​بريطانيا​ الراسخ ل​مدينة بعلبك​ والمناطق المجاورة، وان المملكة المتحدة تعي التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأعمال التجاريّة المحليّة و​البلديات​ في بعلبك وجميع أنحاء لبنان، وتدرك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب ​حكومة​ لبنان للتصدي للضغوط الاقتصادية العاجلة والمتصاعدة، كما نعلم أن التحديات الاقتصادية صارخة، وندرك وجود اللاجئين الذي لا تزال مجتمعاتكم تحمل عبأه".

ولفت رامبلنغ، الى انه سيتم "العمل على تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان لتقديم منح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي العمود الفقري للاقتصاد اللبناني والمهمة جدا للتعافي الاقتصادي في البلاد، ونحن حريصون على العمل بشكل وثيق مع سكّانها لتحسين الوصول الى الخدمات وخلق فرص اقتصادية وفرص عمل"، مؤكداً الاستمرار بدعم لبنان من خلال "برامجنا التي حققت الكثير وبلغت قيمتها أكثر من 250 مليون ​دولار​ في العام 2019 في مجال ​الأمن​ والازدهار والتعليم والاستقرار".