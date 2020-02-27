القاضي صوان أصدر 3 قرارات إتهامية بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​ اليوم 3 قرارات إتهامية بجرم الإنتماء الى "​تنظيم داعش​"، وأحال 5 متهمين أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.



واتهم في القرار الاول السوري ​محمود عبد الكريم​ عباس بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش في ​عرسال​ والقيام بأعمال أمنية ولوجستية ومراقبة ​الجيش​ سندا الى المواد 335 ​عقوبات​ والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة و المادة 157 قضاء عسكري.

كما اتهم في القرار الثاني السوري لطفي حسين كنعان بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" في عرسال والقيام بأعمال أمنية ولوجستية، ومراقبة الجيش ومقاومته سلبيا وإنتحال هوية شقيقه سندا الى المواد المذكورة أعلاه، إضافة الى المادتين 380 و471 من قانون العقوبات.

واتهم في القرار الثالث 3 لبنانيين هم وسيم وعلي وحسين الحجيري، بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 1958 و المادة 72 أسلحة وذخائر.

