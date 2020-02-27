الصحة: تسجيل حالة كورونا ثالثة مثبتة لشخص إيراني أتى إلى لبنان في 24/2

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان عن "تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريا مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد COVID-19، وهي لشخص ​إيران​ي من مواليد 1943، أتى إلى ​لبنان​ على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار بيروت الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط الحالي. تم إحضاره من منزله بواسطة ​الصليب الأحمر اللبناني​ فور ظهور عوارض بسيطة. وهو حاليا موجود في غرفة العزل في ​مستشفى​ بيروت الحكومي الجامعي وحالته مستقرة"، مناشدة "جميع الوافدين من الدول التي تشهد إنتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي. وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورا على الرقم 76952699".

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