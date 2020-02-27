المشرفيّة التقى وفداً من خارجية فرنسا وأطفال ذوي الإحتياجات الخاصّة

عرض وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفيّة بمكتبه في الوزارة، مع وفد من ​الخارجية الفرنسية​ برئاسة المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية ​اللاجئين​ وعديمي الجنسية جوليان بوشي ترافقه المستشارة الأولى للسفارة الفرنسية في ​لبنان​ سالينا غروني-كاتالانو ، أوضاع اللاجئين في لبنان وعمل الوزارة مع المنظمات الدوليّة والمحلية المختصّة في هذا الملف.

والتقى وفداً من جمعية مؤسسة ​الكفاءات​ برئاسة رئيس الجمعية ربيع سلامة ومجموعة من ​الأطفال​ ذوي الاحتياجات الخاصة فيها برفقة سفير الإتحاد لحماية الأحداث الإعلامي جو معلوف، ونقل الأطفال إليه معاناتهم ومشاكلهم وحاجاتهم في الجمعيّة، وقد وعد المشرفية بزيارة مركز الكفاءات وتلبية طلبات الأطفال كافة. كما تباحث مع معلوف في عدة مشاريع قيد الدرس متعلقة بحقوق الأحداث والمشرّدين.

وبحث المشرفية مع وفد من المنظمات غير الحكومية الدولية (LHIF) والتي ينضوي تحتها أكثر من 50 منظمة أبرز أنشطتهم، وعرضوا له خبراتهم معلنين عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة.