شريم: سننفذ خطة مرحلية لاستكمال العودة تشمل الأولويات بالتساوي بين المناطق

زارت وزيرة المهجرين غادة شريم، مقر الصندوق المركزي للمهجرين والتقت رئيس هيئة الصندوق العميد نقولا الهبر وأعضاء الهيئة، والمدير العام للاسكان روني لحود ومفوض الحكومة لدى الصندوق رانيا موفق والمهندسين نديم نمور. وعقد اجتماع تخلله الإطلاع على سير العمل وآلياته بالتلازم مع تعزيز العلاقة بين الوزارة والصندوق من أجل المزيد من الإنتاجية وتسريع الأعمال والإنجازات.
وأعلنت شريم خلال الإجتماع أن "التوجه حاليا هو لتنفيذ خطة مرحلية لاستكمال عودة المهجرين تشمل الأولويات بالتساوي بين جميع المناطق، حيث سيتركز العمل في الوقت الحاضر على معالجة قسم محدد من طلبات المنازل التي لم تزل مهدمة ومتضررة"، مبينة أنه "كمرحلة أولى وضمن الإمكانيات المتاحة سنحصرها بما دون العشر ملفات في كل القرى التي تقع في نطاق عمل الوزارة. وفي هذا السياق بدأت الوزارة الإتصال مباشرة بأصحاب هذه العقارات لإجراء الكشوفات اللازمة وتأمين المستندات، ونهار الإثنين المقبل سنعقد في السراي الحكومي مؤتمرا صحافيا نعلن خلاله عن خطوات عملية وملموسة ستقوم بها الوزارة".
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