أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق السوري الفار من وجه العدالة أحمد حج عمر، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، بعدما أدانته بجرم الانتماء لتنظيم "داعش" وتجنيد أشخاص للانخراط في التنظيم والمشاركة بأعماله الارهابية.
كما حكمت بالأشغال الشاقة سنة ونصف السنة على السوري الموقوف علي حج عمر وتجريده من حقوقه المدنية، بجرم محاولة الالتحاق بالتنظيم بتحريض من الأول، لكنه فشل في ذلك لأسباب خارجة عن إرادته.
كانت هذه تفاصيل خبر الاشغال الشاقة المؤبدة لفار متهم بتجنيد أشخاص لصالح داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.