الاشغال الشاقة المؤبدة لفار متهم بتجنيد أشخاص لصالح داعش

أنزلت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق السوري الفار من وجه العدالة أحمد حج عمر، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، بعدما أدانته بجرم الانتماء لتنظيم "داعش" وتجنيد أشخاص للانخراط في التنظيم والمشاركة بأعماله الارهابية.

كما حكمت بالأشغال الشاقة سنة ونصف ​السنة​ على السوري الموقوف علي حج عمر وتجريده من حقوقه المدنية، بجرم محاولة الالتحاق بالتنظيم بتحريض من الأول، لكنه فشل في ذلك لأسباب خارجة عن إرادته.