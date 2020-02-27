قوى الامن: مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف مروجا مخدرات في محلة الوردانية

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي، في بيان، انه "في إطار متابعة ورصد شبكات ترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ حول مكان تواجد ​مروجي مخدرات​، بناء عليه، وبعد التنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ تمت ​مداهمة​ منزلهما في محلة الوردانية / إقليم الخروب وتوقيفهما، وهما (م.خ) مواليد عام 1970، لبناني، و(م.ح) مواليد عام 1985، لبناني".

ولفتت المديرية الى انه "جرى ضبط 30 قطعة من مادة ​حشيشة الكيف​ مغلفة بنايلون زنة الواحدة /220/غ، /3/ أكياس نايلون صغيرة تحتوي المادة المذكورة زنة الكيس /10/ غ، ميزان حساس، مكبس حراري وعدد من ​السجائر الإلكترونية​ وسوائل عائدة لها تستعمل لتعاطي ​الحشيشة​، اضافة الى كلاشنكوف مع /3/ مماشط و/80/ طلقة"، واجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القضاء المختص".