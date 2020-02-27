أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي، في بيان، انه "في إطار متابعة ورصد شبكات ترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي حول مكان تواجد مروجي مخدرات، بناء عليه، وبعد التنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية تمت مداهمة منزلهما في محلة الوردانية / إقليم الخروب وتوقيفهما، وهما (م.خ) مواليد عام 1970، لبناني، و(م.ح) مواليد عام 1985، لبناني".
ولفتت المديرية الى انه "جرى ضبط 30 قطعة من مادة حشيشة الكيف مغلفة بنايلون زنة الواحدة /220/غ، /3/ أكياس نايلون صغيرة تحتوي المادة المذكورة زنة الكيس /10/ غ، ميزان حساس، مكبس حراري وعدد من السجائر الإلكترونية وسوائل عائدة لها تستعمل لتعاطي الحشيشة، اضافة الى كلاشنكوف مع /3/ مماشط و/80/ طلقة"، واجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف مروجا مخدرات في محلة الوردانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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