إندلع حريق في مخيم للنازحين السوريين في كفر الفتوح في بلدة ​خربة داود​، بسبب إحتكاك كهربائي، وأتى على 3 خيم بالكامل. وسارعت عناصر من ​الدفاع المدني​ في مركز البيرة الى المكان وعملت على تطويقه وإخماده قبل تمدده الى باقي الخيم. واقتصرت الأضرار على الماديات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مخيم للنازحين بخربة داود اتى على 3 خيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.