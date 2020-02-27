طليس: لاجراءات في وسائل النقل للوقاية من الكورونا

طالب رئيس اتحادات ونقابات قطاع ​النقل البري​ ​بسام طليس​، في بيان، "​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​ دعوة الاتحادات الى اجتماع طارئ لبحث الاجراءات الواجب اعتمادها في وسائل النقل البري لحماية المواطنين للوقاية من خطر فيروس "كورونا" ولا سيما الذين يستقلون وسائل النقل العمومي من سيارات وفانات واوتوبيسات في إطار الخطة الوطنية المعتمدة".

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