باسيل: النفط والغاز كنز مخبّأ في بحرنا وبرّنا والمهمّ أن نحميه من فساد الداخل وطمع الخارج

اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "من ورقة "مخرطش" عليها، إلى حفارة ضربت اليوم أول ضربة في البحر، مرّ في بالي شريط ​النفط​ على مدى 10 سنوات من القانون، إلى لمراسيم، إلى الهيئة، ودورة التراخيص والتصنيف والعقود والتلزيم، مشوار طويل استهزأو به وشكّكوا فيه، حتّى الحلم اصبح حقيقة"، مذكرا "كل ال​لبنان​يين اليوم بالخير، الذين تعبوا حتة وصلنا إلى هنا وحتى الذين عرقلوا، لأن كل لبنان سيستفيد"، مضيفا :"النفط و​الغاز​ كنز مخبّأ في بحرنا وبرّنا واكيد سوف يظهر، المهمّ أن نحميه من فساد الداخل وطمع الخارج".

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