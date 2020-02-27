وزارة الطاقة: سفينة الحفر التي وصلت للبنان تتطلب بضعة أيام قبل البدء بأعمال الحفر

رد المكتب الإعلامي لوزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​، في بيان، على المعلومات المغلوطة المتداولة عن تأجيل موعد إطلاق التنقيب عن ​النفط​ من الثلاثاء الفائت إلى اليوم الخميس مما يحتّم كلفة على خزينة الدولة، مؤكداً ان "سفينة الحفر التي وصلت إلى ​لبنان​ يوم الثلاثاء الفائت تتطلب بضعة أيام قبل البدء بأعمال الحفر، وذلك لتزويدها بمعدات ولوازم الحفر من ​القاعدة​ اللوجستية في ​مرفأ بيروت​، وليس كما روّج بانتظار زيارة ​رئيس الجمهورية​، كما لا أعباء مالية على الخزينة، وبالتالي فإن عملية الحفر ستبدأ في الأيام القليلة القادمة".

وأوضح المكتب ان "وزارة سوف تقوم بالإعلان عن تقدم الأعمال والنتائج تباعاً، وان عملية الاستكشاف هي عملية تقنية بحت"، متمنياً على "الجميع التأكد من ​الاخبار​ من مصدرها قبل نشرها والتداول بها، حفاظاً على سمعة لبنان للحريصين عليها وعلى مصداقية كل خبر منشور له علاقة ب​الصناعة​ البترولية".