حمدوك: السودان غني لا يحتاج للمنح

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن "بلده غني جداً لا يحتاج للهبات والمنح، ولكن بحاجة للعمل مع الشركاء للخروج من عنق الزجاجة، وقرار البرلمان الألماني رفع العقوبات عن الخرطوم، يؤسس لوضع اللبنات لنظام ديمقراطي راسخ في السودان".
هذا وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قد أكد "التزام بلاده مع مجموعة أصدقاء السودان لإزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية لدى المؤسسات الدولية والأوروبية".
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