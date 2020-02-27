حمدوك: السودان غني لا يحتاج للمنح

أكد رئيس الوزراء ​السودان​ي، ​عبد الله حمدوك​، أن "بلده غني جداً لا يحتاج للهبات والمنح، ولكن بحاجة للعمل مع الشركاء للخروج من عنق الزجاجة، وقرار ​البرلمان الألماني​ رفع العقوبات عن ​الخرطوم​، يؤسس لوضع اللبنات لنظام ديمقراطي راسخ في السودان".

هذا وكان الرئيس الألماني، ​فرانك فالتر شتاينماير​، قد أكد "التزام بلاده مع مجموعة أصدقاء السودان لإزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية لدى المؤسسات الدولية والأوروبية".