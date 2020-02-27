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كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن البابا فرانسيس اضطر إلى إلغاء قداس مخطط له في روما مع رجال دين آخرين بعد إصابته بمرض خفيف، مشيرة الى أن الفاتيكان لم يوضح طبيعة مرض البابا، لكنه شوهد وهو يسعل ويمسح أنفه.
ولفتت الى أن إلغاء القداس، يأتي بعد يوم من من تقبيل عدد من الرؤوس ولمسه لوجوه عدد من الحشود في ميدان القديس بطرس، معربًا عن تضامنه مع من يعانون من فيروس كورونا.
وأوضح متحدث بإسم الفاتيكان أن البابا مريض قليلامما يعني أنه لن يحضر حدثًا في كاتدرائية سانت جون لاتيران في روما، لكنه سيستمر بالقيام أعماله اليومية لكنه فضل البقاء داخل الفاتيكان بدلاً من السفر عبر المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرض يجبر البابا على إلغاء حدث في روما بعد يوم من تضامنه مع المصابين بكورونا ومصافحته بعضهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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